У Кривому Розі "шпигун російської розвідки" повідомив про замінування всіх шкіл

Правоохоронці все ще перевіряють інформацію про вибухівки / Фото: Колаж: Сьогодні
У Кривому Розі на пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста.
Про це пише Telegram-канал "Свої".
Про замінування у Кривому Розі стало відомо близько 08:00.
"Я – шпигун російської розвідки, офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 000 грн. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам", – написав анонім.
Школярів та студентів відпустили додому. Батькам дошкільнят довелося йти до дитсадків та забирати дітей.
Поліція перевіряє усі навчальні заклади.
Хвиля "мінувань" в Україні
В Україні останніми днями "замінували" десятки будівель. 13 січня копи шукали бомби у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Тому тимчасово закривали торгові центри та одну школу.
- У Хмельницькому "замінували" школу №6. Повідомлення надійшло до поліції.
- У Черкасах анонім заявив, що всі торгові центри міста заміновані.
- Цього ж дня у Полтаві "замінували" ТРЦ "Київ".
Поки що Кіберполіція з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею "мінувань". Чи це одна людина , чи за цим стоїть кілька порушників – встановлюється.
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- Не через ковід: школи в Черкасах можуть перевести на "дистанційку".
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