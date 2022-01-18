У Кривому Розі "шпигун російської розвідки" повідомив про замінування всіх шкіл

Правоохоронці все ще перевіряють інформацію про вибухівки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі на пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста.

Про це пише Telegram-канал "Свої".

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Про замінування у Кривому Розі стало відомо близько 08:00.

"Я – шпигун російської розвідки, офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 000 грн. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам", – написав анонім.

Школярів та студентів відпустили додому. Батькам дошкільнят довелося йти до дитсадків та забирати дітей.

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Поліція перевіряє усі навчальні заклади.

Хвиля "мінувань" в Україні

В Україні останніми днями "замінували" десятки будівель. 13 січня копи шукали бомби у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Тому тимчасово закривали торгові центри та одну школу.

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У Хмельницькому "замінували" школу №6. Повідомлення надійшло до поліції.

У Черкасах анонім заявив, що всі торгові центри міста заміновані.

Цього ж дня у Полтаві "замінували" ТРЦ "Київ".

Поки що Кіберполіція з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею "мінувань". Чи це одна людина , чи за цим стоїть кілька порушників – встановлюється.

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