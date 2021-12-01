Бросило под фуру: в Кривом Роге водитель сбил мать с ребенком и оставил ее умирать (фото)

Водитель автомобиля пытался убежать после аварии, но не получилось/Коллаж: Сегодня

В среду, 1 декабря, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Грузовик сбил маму с ребенком.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

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Детали ДТП

Водитель грузовика "ГАЗель" сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. 33-летняя женщина скончалась еще до приезда скорой помощи, а пятилетнего мальчика госпитализировали. О его состоянии пока не известно. От удара женщину и ребенка отбросило на встречную полосу, где на них наехал еще и грузовик DAF.

На месте инцидента работали правоохранители и медики/Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Водителя поймали

После совершенного ДТП водитель скрылся, однако правоохранители нашли его и задержали. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Виновник аварии пытался скрыться, однако не удалось/Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Уголовное производство

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.

Жуткое ДТП в Закарпатской области

В Закарпатской области произошло смертельное ДТП. Транспортное средство сбило женщину и продолжало тянуть за собой около 200 метров. Водитель грузовика не увидел, что у него на автомобиле зажало человека, так и переходила дорогу не на пешеходном переходе. В результате ДТП женщине оторвало голову.

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