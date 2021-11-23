В Кривом Роге за училищем нашли человеческие останки: что известно

Останки нашли в лесопосадке / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге за училищем в Металлургическом районе нашли череп человека, обглоданный собакой. Останки человека увидел парень, который резал древесину.

Об этом пишет сайт "Свои".

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Череп, вероятнее всего женщины, находится за училищем по Домностроителей, 10. Останки человека обглодали собаки.

В полиции Кривого Рога сайту "Сегодня" рассказали, что череп был найден в лесопосадке рядом с жилым массивом.

"Что касается найденной рядом с ним одежды, то информация в соцсетях не совсем верная. Вещи были найдены не рядом, а в этом периметре", – сообщила нам пресс-офицер криворожской полиции Оксана Лесонен.

На месте была зелёная футболка. На рукавах и в районе груди находятся липучки для шевронов, по цвету похожие на военную форму. Помимо этого на ткани найдены следы бурого цвета.

Сейчас череп отправлен на экспертизу.

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В Одессе на двух чердаках обнаружили человеческие останки. Их нашли на улицах Яши Гордиенко и Семена Палия на чердаках двух домов.

Как рассказали в полиции, на теле мужчины, обнаруженном на Гордиенко, видимых следов насильственной смерти не было. Умерший был одет в светлый свитер, черные брюки, черные носки, желтую куртку.

На Палия труп находился в скелетированном состоянии, установить пол и причину смерти сможет только судебно-медицинская экспертиза. Человек был одет в черную куртку и джинсы.

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