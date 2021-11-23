У Кривому Розі за училищем знайшли людські останки: що відомо

Останки знайшли в лісопосадці / Колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі за училищем у Металургійному районі знайшли череп людини, обгризений собакою. Останки людини побачив хлопець, який різав деревину.

Про це пише сайт "Свої".

Подробиці

Череп, найімовірніше жінки, знаходиться за училищем по Домнобудівників, 10. Останки людини обгризли собаки.

У поліції Кривого Рогу сайту "Сьогодні" розповіли, що череп знайшли у лісопосадці поряд із житловим масивом.

"Що стосується знайденого поряд з ним одягу, то інформація в соцмережах не зовсім вірна. Речі були знайдені не поряд, а в цьому периметрі", – повідомила прес-офіцер криворізької поліції Оксана Лесонен.

На місці була зелена футболка. На рукавах та в районі грудей знаходяться липучки для шевронів, за кольором схожі на військову форму. Крім цього, на тканині знайдені сліди бурого кольору.

Наразі череп відправлений на експертизу.

Подібні історії

В Одесі на двох горищах виявили людські останки. Їх знайшли на вулицях Яші Гордієнка та Семена Палія на горищах двох будинків.

Як розповіли у поліції, на тілі чоловіка, виявленого на Гордієнка, видимих слідів насильницької смерті не було. Померлий був одягнений у світлий светр, чорні штани, чорні шкарпетки, жовту куртку.

На Палія труп перебував у скелетованому стані, встановити стать і причину смерті зможе лише судово-медична експертиза. Чоловік був одягнений у чорну куртку та джинси.

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