В Кропивницком водитель маршрутки умер прямо за рулем (видео)

На месте работают правоохранители / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 6 января, в Кропивницком водитель маршрутки умер прямо за рулем. Медиков и полицейских на место вызвали жители ближайшего дома.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Ехал ремонтировать маршрутку

По предварительной информации, 60-летнему водителю стало плохо. Он выехал на обочину. В момент аварии в маршрутке не было пассажиров.

Супруга умершего Валида Кирсанова утверждает, что мужчина почувствовал неисправность машины, высадил пассажиров и ехал на ремонт.

Мужа увидела случайно

Жена умершего водителя рассказывает, что она ехала по городу и случайно увидела маршрутку мужа, а возле нее врачей и полицию.

"Он из гаража выехал, а там же проверяют их транспорт. Начальник говорит, что муж ему позвонил и сказал, что сцепление барахлит. Высадил людей, вот ехал. Видать плохо стало и стукнулся. Я ехала случайно в огород и увидела это. Выскочила, но опоздала", – говорит жена умершего Валида Кирсанова.

Не первый случай

Во Львове на проспекте Чорновола внезапно скончался водитель маршрутки №47А. Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, но все было зря.

55-летнему водителю внезапно стало плохо. Поэтому автобус с пассажирами выехал на тротуар и снес несколько металлических столбиков.

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