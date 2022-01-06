У Кропивницькому водій маршрутки помер прямо за кермом (відео)

На місці працюють правоохоронці / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 6 січня, у Кропивницькому водій маршрутки помер прямо за кермом. Медиків та поліцейських на місце викликали жителі найближчого будинку.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Їхав ремонтувати маршрутку

За попередньою інформацією, 60-річному водієві стало зле. Він виїхав на узбіччя. У момент аварії в маршрутці не було пасажирів.

Дружина померлого Валіда Кірсанова стверджує, що чоловік відчув несправність машини, висадив пасажирів та їхав на ремонт.

Чоловіка побачив випадково

Дружина померлого водія розповідає, що вона їхала містом і випадково побачила маршрутку чоловіка, а біля неї лікарів та поліцію.

"Він з гаража виїхав, а там же перевіряють їхній транспорт. Начальник каже, що чоловік йому зателефонував і сказав, що зчеплення барахлить. Висадив людей, ось їхав. Мабуть погано стало... Я їхала випадково в місто і побачила це. Вискочила, але спізнилася", – каже дружина померлого Валіда Кірсанова.

Не перший випадок

У Львові на проспекті Чорновола раптово помер водій маршрутки № 47А. Потерпілого намагалися реанімувати очевидці, але все було дарма.

55-річному водієві раптово стало зле. Тому автобус із пасажирами виїхав на тротуар і зніс кілька металевих стовпчиків.

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