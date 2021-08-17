В Крыму массово обыскивают крымских татар, есть задержанные (видео)

Задержание Раифа Февзиева в Крыму, 17 августа 2021 года. Фото: Крым Реалии

Во временно оккупированном Крыму оккупанты провели сразу пять обысков. На рассвете российские силовики пришли в помещения крымских татар в разных районах полуострова.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Обыск у имама

Первый обыск, о котором стало известно во вторник, прошел в селе Строгоновка Симферопольского района в доме местного имама Раифа Февзиева.

У дома имама с раннего утра находилось несколько микроавтобусов российских силовиков, по периметру двор оцепили люди в балаклавах и масках.

При этом адвоката Эдема Семедляева в дом не пустили.

Читайте также:

Оккупанты устроили обыск в доме журналиста в Крыму с пьяными понятыми

Еще четыре обыска

Помимо обыска в доме имама в Строгоновке, в Крыму прошли еще четыре обыска:

в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя у крымского татарина Джеббара Бекирова ;

; в селе Холмовка Бахчисарайского района у Заура Абдуллаева ;

; в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя у Рустема Мурасова ;

; в селе Поворотное Нахимовского района Севастополя у Рустема Таирова.

После стало известно, что всех пятерых задержали.

Зеленский отреагировал на задержание крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар. Он также призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму. Об это президент написал в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что РФ снова вопиюще нарушает права человека в Крыму.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены", – отметил Зеленский.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

Преследования крымских татар продолжаются

За последние полгода в Крыму российские силовики провели 33 обыска, 156 задержаний, а также более 40 допросов, опросов и "бесед". Такие данные приводит Крымскотатарский ресурсный центр в анализе нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Как отмечают эксперты центра, большая часть действий со стороны российских силовиков направлены на представителей коренного крымскотатарского народа. В отчете также содержится информация о "системных случаях нарушений религиозных прав, о нарушении прав женщин, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в Крыму, о состоянии экологии полуострова".

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму ФСБ ночью начала обыски в домах крымских татар.

Также напомним, согласно данным правозащитной организации "КрымSOS", оккупанты притесняют, бросают за решетку, пытают крымских татар. В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти 100 человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.