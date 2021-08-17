У Криму масово обшукують кримських татар, є затримані (відео)

Затримання Раїфа Февзієва в Криму, 17 серпня 2021 року

У тимчасово окупованому Криму окупанти провели відразу п'ять обшуків. На світанку російські силовики прийшли у будинки кримських татар в різних районах півострова.

Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Обшук у імама

Перший обшук, про який стало відомо у вівторок, пройшов в селі Строганівка Сімферопольського району в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва.

У будинку імама з раннього ранку перебувало декілька мікроавтобусів російських силовиків, по периметру двір оточили люди в балаклавах і масках.

При цьому адвоката Едему Семедляєва в будинок не пустили.

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Ще чотири обшуки

Крім обшуку в будинку імама в Строгонівка, в Криму пройшли ще чотири обшуки:

у селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя у кримського татарина Джеббара Бекірова ;

; в селі Холмівка Бахчисарайського району у Заура Абдуллаєва ;

; в селі Фруктове Нахімовського району Севастополя у Рустема Мурасова ;

; в селі Поворотне Нахімовського району Севастополя у Рустема Таїрова.

Після стало відомо, що всіх п'ятьох затримали.

Зеленський відреагував на затримання кримських татар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Він також закликав припинити переслідування людей в окупованому Криму. Про це президент написав у Twitter.

Зеленський підкреслив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.

"Сьогодні вранці в будинках кримських татар пройшли обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування повинні бути негайно припинені, а люди звільнені", – зазначив Зеленський.

Він також закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.

Переслідування кримських татар тривають

За останні півроку в Криму російські силовики провели 33 обшуку, 156 затримань, а також понад 40 допитів, опитувань і "бесід". Такі дані наводить Кримськотатарський ресурсний центр в аналізі порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму.

Як зазначають експерти центру, велика частина дій з боку російських силовиків спрямована на представників корінного кримськотатарського народу. У звіті також міститься інформація про "системні випадки порушень релігійних прав, про порушення прав жінок, про неналежні умови утримання в СІЗО і в'язницях, про порушення прав політв'язнів і незаконних військових навчаннях в Криму, про стан екології півострова".

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Криму ФСБ вночі почала обшуки в будинках кримських татар.

Також нагадаємо, згідно з даними правозахисної організації "КримSOS", окупанти гноблять, кидають за ґрати, катують кримських татар. В цілому Росія переслідує не менше 140 кримчан, майже 100 людей – за ґратами на окупованому півострові і в Росії.