В Крыму открыли стрельбу по татарам: есть пострадавшие

В Крыму неизвестные стреляли по татарам. Фото: коллаж "Сегодня"

28 декабря в оккупированном Крыму на въезде в село Морское неизвестные 6 человек открыли стрельбу из травматических пистолетов по местным жителям. В результате пострадали 3 мужчин.

Об этом сообщил крымский активист Александр Талипов на своей странице в Facebook.

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Детали ЧП

На въезде в село Морское в районе автостанции неизвестные в количестве 6 человек на машинах Тойота Камри и Приора открыли стрельбу из травматических пистолетов по местным жителям.

В результате этого пострадали крымские татары – 2 молодых мужчин и 1 взрослый, отец одного из пострадавших.

ЧП произошло в присутствии жителей села – мужчин, женщин и детей.

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Какие травмы получили татары?

Парень 25-30 лет получил огнестрельное ранение в ногу и руку. По предварительной информации, он также получил ранение и других частей тела.

О втором молодом пострадавшем информации нет. Что с его состоянием на данный момент – неизвестно.

Сейчас личности нападавших устанавливаются. МВД объявило в розыск некого Московского Талята Казимовича.

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МВД объявило в розыск некого Московского Талята Казимовича. Фото: Александр Талипов

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