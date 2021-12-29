У Криму відкрили стрілянину по татарах: є постраждалі

У Криму невідомі стріляли по татарах. Фото: колаж "Сьогодні"

28 грудня в окупованому Криму на в'їзді до села Морське невідомі 6 осіб відкрили стрілянину з травматичних пістолетів по місцевих жителях. Внаслідок цього постраждали 3 осіб.

Про це повідомив кримський активіст Олександр Таліпов на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Деталі НП

На в'їзді в село Морське в районі автостанції невідомі у кількості 6 осіб на машинах Toyota Camry та Пріора відкрили стрілянину з травматичних пістолетів по місцевих жителях.

Внаслідок цього постраждали кримські татари – 2 молоді чоловіки та 1 дорослий, батько одного з постраждалих.

НП сталася у присутності жителів села – чоловіків, жінок та дітей.

Реклама

Які травми отримали татари?

Хлопець 25-30 років отримав вогнепальне поранення в ногу та руку. За попередньою інформацією, він також отримав поранення інших частин тіла.

Про іншого молодого постраждалого інформації немає. Що з його станом зараз – невідомо.

Зараз особи нападників встановлюються. МВС оголосило в розшук Московського Талята Казимовича.

Реклама

МВС оголосило в розшук Московського Талята Казимовича. Фото: Олександр Таліпов

Раніше ми писали: