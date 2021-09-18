В Крыму за протест под зданием ФСБ оштрафовали мать задержанного крымского татарина

Мать Асана Ахтемова искала пропавшего сына / Фото: Коллаж: Сегодня

В Крыму "Киевский районный суд Симферополя" оштрафовал Зарему Ахтемову – мать задержанного крымского татарина Асана Ахтемова, которая вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ: за то, что женщина вышла 4 сентября к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына", – говорится в сообщении.

Женщине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Задержания в Симферополе

Отметим, что 4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова.

Кроме того, в Симферополе 4 сентября возле здания ФСБ задержали крымских татар. Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции во временно оккупированном Крыму. Задержанных допрашивают без адвокатов.. Позже,после суток содержания в полицейских участках отпустили крымских татар.

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