У Криму за протест під будівлею ФСБ оштрафували мати затриманого кримського татарина

Мати Асана Ахтемова шукала зниклого сина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Криму "Київський районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемова – мати затриманого кримського татарина Асана Ахтемова, яка вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ: за те, що жінка вийшла 4 вересня до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина", – йдеться в повідомленні.

Жінці призначили штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Затримання в Сімферополі

Відзначимо, що 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, Асана і Азіза Ахтемових, Шевкету Усеінова.

Крім того, в Сімферополі 4 вересня біля будівлі ФСБ затримали кримських татар. як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б'ючи по нирках, і відвезли в різні відділення поліції в тимчасово окупованому Криму. Затриманих допитують без адвокатів .. Пізніше, після доби змісту в поліцейських ділянках відпустили кримських татар .

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