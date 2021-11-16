В Луцке школьникам на дистанционке включили видео для взрослых

В Луцке расследуют дело о том, что ученикам включили видео для взрослых на уроке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луцке во время онлайн-обучения в нескольких школах показали видео для взрослых. Директора учебных заведений обратились в киберполицию.

Об этом сообщает ТСН.

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Детали инцидента

Как стало известно, порнография появилась на нескольких уроках у 5-х классов. Директор одной из школ сообщил, что сразу обратился в киберполицию и департамент образования.

То, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах, подтверждают в департаменте образования. Как выяснилось, к уроку также присоединились неизвестные люди под никами школьников.

Рассматривается несколько версий

Сейчас программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.

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"Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть, или это сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", — отметил программист Андрей Божко.

Родители детей обеспокоены

Пока в киберполиции расследуют ЧП, родители беспокоятся. Ведь большинство работает, и дети на уроках занимаются самостоятельно. А гарантий, что вместо математики снова не появятся порнографические картинки, никто не дает.

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