В Луцке задержали 16-летнего водителя, сбившего толпу людей. Как его накажут

Появились новые подробности ДТП в Луцке / Фото: Коллаж: Сегодня
Полиция Луцка задержала 16-летнего водителя, который на легковушке сбил людей на пешеходном переходе. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.
Полицейские уточнили, что в результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимации находится 39-летняя жительница города, ее 5-летний сын – в областной больнице. Еще четыре женщины получили ушибы и переломы, после оказания медицинской помощи их отпустили.
Выяснилось, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, местные жители. Семьи этих подростков не были на учете службы по делам детей. Сейчас правоохранители выясняют, как несовершеннолетний получил ключи от авто и сел за руль.
По факту ДТП копы начали уголовное производство. 16-летний водитель сейчас в изоляторе, ему скоро объявят о подозрении. За нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения, парню грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
Что известно об аварии?
- ДТП произошло 12 декабря около 14:00. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на 4 пешеходов. Люди тогда как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
- По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух.
- За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое впоследствии еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнала светофора и въехал в людей на переходе.
- Двоих пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. В аварии также травмирован ребенок.