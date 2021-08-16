В Луганской области авто спасателей попало в ДТП, есть пострадавшие (фото)

Автомобиль ГСЧС перевернулся. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке Луганской области автомобиль ГСЧС попал в аварию. В результате два человека получили травмы.

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в воскресенье, 15 августа, в 15:35 правоохранители получили сообщение о том, что по улице Новикова перевернулся автомобиль ГСЧС.

"На месте происшествия следователи установили, что автомобиль ГСЧС "МАЗ", которым управлял 42-летний водитель, двигался на вызов по улице Новикова в направлении улицы Курчатова. Вблизи дома №13 по улице Новикова, неустановленный на данный момент автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил маневр – поворот, из-за чего водитель специального автомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся", – сообщила Погукай.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля ГСЧС госпитализирован в травматологическое отделение больницы Северодонецка, а 35-летней фельдшеру-спасателю оказана медицинская помощь.

Читайте также:

Реклама

В Одесской области в ДТП погибло трое полицейских, один ранен

Уголовное производство открыли по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два авто слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: