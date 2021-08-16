На Луганщині авто рятувальників потрапило в ДТП, є постраждалі (фото)

Автомобіль ДСНС перекинувся. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку Луганської області автомобіль ДСНС потрапив в аварію. Внаслідок двоє осіб отримали травми.

Про це повідомляє прессекретар поліції області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що у неділю, 15 серпня, о 15:35 правоохоронці отримали повідомлення про те, що по вулиці Новикова перекинувся автомобіль ДСНС.

"На місці події слідчі встановили, що автомобіль ДСНС "МАЗ", яким керував 42-річний водій, рухався на виклик по вулиці Новікова в напрямку вулиці Курчатова. Поблизу будинку №13 по вулиці Новікова, невстановлений на даний момент автомобіль світлого кольору, який рухався в попутному напрямку, здійснив маневр – поворот, через що водій спеціального автомобіля здійснив екстрене гальмування, виїхав з дорожнього полотна і перекинувся", – повідомила Погукай.

У поліції повідомили, що водій автомобіля ДСНС госпіталізований до травматологічного відділення лікарні Сєвєродонецька, а 35-річній фельдшеру-рятувальнику надана медична допомога.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

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