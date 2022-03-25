В Мариуполе оккупанты открыли штаб в ТЦ и агитируют за Россию

В Мариуполе русские открыли якобы гуманитарный штаб / Фото: Коллаж: Сегодня

На выезде из Мариуполя, в помещении торгового центра "Метро" оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия".

Об этом сообщают местные жители, пишет Мариупольский горсовет.

Реклама

По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.

Свой штаб русские оккупанты называют гуманитарным.

Ситуация в Мариуполе