У Маріуполі окупанти відкрили штаб у ТЦ та агітують за Росію

У Маріуполі росіяни відкрили нібито гуманітарний штаб / Фото: Колаж: Сьогодні
На виїзді з Маріуполя у приміщенні торгового центру "Метро" окупанти відкрили штаб російської партії "Єдина Росія".
Про це повідомляють місцеві жителі, пише Маріупольська міськрада.
За інформацією маріупольців, що залишаються в місті, у штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.
Свій штаб російські окупанти називають гуманітарним.
Ситуація у Маріуполі
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники замість того, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- Крім того, в Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії.
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.
- У Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.