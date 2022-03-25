У Маріуполі окупанти відкрили штаб у ТЦ та агітують за Росію

У Маріуполі росіяни відкрили нібито гуманітарний штаб / Фото: Колаж: Сьогодні

На виїзді з Маріуполя у приміщенні торгового центру "Метро" окупанти відкрили штаб російської партії "Єдина Росія".

Про це повідомляють місцеві жителі, пише Маріупольська міськрада.

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За інформацією маріупольців, що залишаються в місті, у штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Свій штаб російські окупанти називають гуманітарним.

Ситуація у Маріуполі