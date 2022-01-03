В Мариуполе парни справили нужду на катке, снимая все на камеру (видео)

В Мариуполе неизвестные справили нужду на катке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе Донецкой области двое парней справили нужду прямо на городском катке. При этом они снимали свои действия на видео.

Об этом сообщили в Telegram-канале mdk.mrpl.

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Справляли нужду прямо на катке

В роликах видно, как сначала один из парней перелез через ограждение и справил нужду на катке. В этот момент его товарищ снимал происходящее на мобильный телефон.

После этого второй парень также решил справить нужду на катке.

Были ли нарушители в состоянии алкогольного опьянения – пока неизвестно.

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Чтобы посмотреть соответствующие видео, перейдите по ссылке.

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