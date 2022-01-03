В Мариуполе парни справили нужду на катке, снимая все на камеру (видео)

В Мариуполе неизвестные справили нужду на катке. Фото: коллаж "Сегодня"
В Мариуполе Донецкой области двое парней справили нужду прямо на городском катке. При этом они снимали свои действия на видео.
Об этом сообщили в Telegram-канале mdk.mrpl.
Справляли нужду прямо на катке
В роликах видно, как сначала один из парней перелез через ограждение и справил нужду на катке. В этот момент его товарищ снимал происходящее на мобильный телефон.
После этого второй парень также решил справить нужду на катке.
Были ли нарушители в состоянии алкогольного опьянения – пока неизвестно.
Чтобы посмотреть соответствующие видео, перейдите по ссылке.
Мужчина осквернил Аллею Героев Небесной сотни в Киеве
22 октября 2020 года на Аллее Героев Небесной Сотни в столице мужчина справил нужду – по данному факту киевские полицейские открыли уголовное производство.
Об инциденте заявил полиции представитель волонтерской группы.
"В Telegram-канале одного из информационных порталов было размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни", – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.