У Маріуполі хлопці справили потребу на ковзанці, знімаючи все на камеру (відео)

У Маріуполі невідомі справили нужду на ковзанці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі Донецької області двоє хлопців справили потребу прямо на міській ковзанці. Водночас вони знімали свої дії на відео.

Про це повідомили у Telegram-каналі mdk.mrpl.

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Справляли потребу прямо на ковзанці

У роликах видно, як спочатку один із хлопців переліз через огорожу і справив потребу на ковзанці. У цей момент його товариш знімав те, що відбувається, на мобільний телефон.

Після цього другий хлопець також вирішив справити потребу на ковзанці.

Чи були порушники у стані алкогольного сп'яніння – поки що невідомо.

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Щоб переглянути відповідні відео, перейдіть за посиланням.

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