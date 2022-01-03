У Маріуполі хлопці справили потребу на ковзанці, знімаючи все на камеру (відео)

У Маріуполі невідомі справили нужду на ковзанці. Фото: колаж "Сьогодні"
У Маріуполі Донецької області двоє хлопців справили потребу прямо на міській ковзанці. Водночас вони знімали свої дії на відео.
Про це повідомили у Telegram-каналі mdk.mrpl.
Справляли потребу прямо на ковзанці
У роликах видно, як спочатку один із хлопців переліз через огорожу і справив потребу на ковзанці. У цей момент його товариш знімав те, що відбувається, на мобільний телефон.
Після цього другий хлопець також вирішив справити потребу на ковзанці.
Чи були порушники у стані алкогольного сп'яніння – поки що невідомо.
Щоб переглянути відповідні відео, перейдіть за посиланням.
Чоловік осквернив Алею Героїв Небесної сотні в Києві
22 жовтня 2020 року на Алеї Героїв Небесної Сотні в столиці чоловік справив нужду – за даним фактом київські поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Про інцидент заявив поліції представник волонтерської групи.
"У Telegram-каналі одного з інформаційних порталів було розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні", – йдеться в повідомленні.
Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.