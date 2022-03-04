В Мариуполе за неделю защитники обезвредили более 100 оккупантов

Оккупанты не получат Мариуполь/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Мариуполе украинские защитники за неделю обезвредилиболее 100 российских военных, штурмующих город.
Об этом говорится в сообщении Операции Объединенных сил.
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"Продолжаются тяжелые бои. Защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Вооруженные силы Украины, полк Азов, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба Украины, Территориальная оборона ВС Украины, Служба безопасности Украины и простые мариупольцы не впускают российские колонны", — говорится в сообщении ООС.
Враг пытается уничтожить город.
"Враг яростно уничтожает город, который отказался принимать его с хлебом-солью, чтобы украинские защитники отчаялись и прекратили сопротивляться. Однако этого не произойдет", — отметили в ООС.
Мариуполь продолжают защищать
"За эту неделю защитниками Мариуполя уже уничтожено более 30 единиц вражеской бронетехники: танков, БМП, тигров, автозаправщиков и тому подобное. Кроме этого, обезврежено более 100 личного состава пехоты и две разведывательных группы захватчиков. В тылах оккупантов успешно работают наши разведывательные группы", — отмечается в сообщении.
Ситуация в Украине 4 марта
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- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста с помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.