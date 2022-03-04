В Мариуполе за неделю защитники обезвредили более 100 оккупантов

Оккупанты не получат Мариуполь/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Мариуполе украинские защитники за неделю обезвредилиболее 100 российских военных, штурмующих город.

Об этом говорится в сообщении Операции Объединенных сил.

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"Продолжаются тяжелые бои. Защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Вооруженные силы Украины, полк Азов, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба Украины, Территориальная оборона ВС Украины, Служба безопасности Украины и простые мариупольцы не впускают российские колонны", — говорится в сообщении ООС.

Враг пытается уничтожить город.

"Враг яростно уничтожает город, который отказался принимать его с хлебом-солью, чтобы украинские защитники отчаялись и прекратили сопротивляться. Однако этого не произойдет", — отметили в ООС.

Мариуполь продолжают защищать

"За эту неделю защитниками Мариуполя уже уничтожено более 30 единиц вражеской бронетехники: танков, БМП, тигров, автозаправщиков и тому подобное. Кроме этого, обезврежено более 100 личного состава пехоты и две разведывательных группы захватчиков. В тылах оккупантов успешно работают наши разведывательные группы", — отмечается в сообщении.

Ситуация в Украине 4 марта

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