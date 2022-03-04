У Маріуполі за тиждень захисники знешкодили понад 100 окупантів

Окупанти не отримають Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Маріуполі українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують місто.
Про це йдеться в повідомленні Операції Об'єднаних сил.
Деталі
"Тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Збройні сили України, полк Азов, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Територіальна оборона ЗС України, Служба безпеки України та прості маріупольці не впускають російські колони", — йдеться в повідомленні ООС.
Ворог намагається знищити місто.
"Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться", — зазначили в ООС.
Маріуполь продовжують захищати
"За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 особового складу піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи", — наголошується у повідомленні.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.