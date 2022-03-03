В Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости (фото)

Горожанам раздали бумаги с объяснениями / Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе оккупантыраздаю людям бумаги с объяснением, где нужно читать и смотреть новости. Актуальные новости украинцам предлагают смотреть на телеканале "Россия 24".

Об этом сообщает Политика страны.

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"Сегодня в течение дня обсуждалось, что на контролируемых Россией территориях Украины собираются отключать (или уже отключили) украинские телеканалы и включить российские. В Херсоне, как говорят, россияне уже в телецентр. А в Мелитополе раздают вот такие бумаги с объяснением, что читать, а что смотреть", – говорится в сообщении.

Указания от оккупантов о том, где смотреть новости. Фото: "Политика страны"

Ситуация в Мелитополе

1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень сложная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.

Тогда на улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.

2 марта в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе, которая пыталась их выдавить из города.

В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).

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