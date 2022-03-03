У Мелітополі окупанти закликають городян дивитися російські новини (фото)

Містянам роздали папери з поясненнями / Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі окупантироздаю людям папери з поясненням, де потрібно читати та дивитися новини. Актуальні новини українцям пропонують дивитись на телеканалі "Росія 24".

Про це повідомляє Політика країни.

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"Сьогодні протягом дня обговорювалося, що на контрольованих Росією територіях України збираються відключати (або вже відключили) українські телеканали та включити російські. У Херсоні, як кажуть, росіяни вже в телецентрі. А в Мелітополі роздають такі папери з поясненням, що читати, а що дивитися", – йдеться у повідомленні.

Вказівки від окупантів про те, де дивитись новини. Фото: "Політика країни"

Ситуація у Мелітополі

1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.

Тоді на вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів. Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.

2 березня у Мелітополі окупанти відкрили стрілянину по мирному натовпу, який намагався їх витиснути з міста.

Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).

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