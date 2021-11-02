В Мелитополе школьница разбилась на смерть, упав со 2 этажа

Девочка упала с крыши. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области школьница выпала со второго этажа здания. Она получила множество травм и в результате этого погибла.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области, передает "ТСН".

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Подробности трагедии

Как стало известно, в реанимационное отделение больницы доставили 15-летнюю школьницу, которая упала с высоты и получила травмы.

По информации правоохранителей, девочка сама залезла на крышу двухэтажного здания на улице Павла Дорошенко и упала вниз.

После этого школьницу госпитализировали в больницу, где во время проведения реанимационных мероприятий подросток умерла.

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Возбуждено уголовное производство

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Не первый случай

За 2020 год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца 2021-го зафиксировали уже 101 такой случай. В последние годы сохраняется высокий уровень психического и физического насилия против несовершеннолетних.

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