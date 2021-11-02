У Мелітополі школярка розбилася на смерть, впавши з 2 поверху

Дівчинка впала з даху. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області школярка випала із другого поверху будівлі. Вона отримала безліч травм і внаслідок цього загинула.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Запорізькій області, передає "ТСН".

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Подробиці трагедії

Як стало відомо, до реанімаційного відділення лікарні доставили 15-річну школярку, яка впала з висоти та отримала травми.

За інформацією правоохоронців, дівчинка сама залізла на дах двоповерхової будівлі на вулиці Павла Дорошенка та впала вниз.

Після цього школярку госпіталізували до лікарні, де під час реанімаційних заходів підліток померла.

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Порушено кримінальне провадження

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Наразі всі обставини події встановлюються.

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Не перший випадок

За 2020 рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби. Тільки за три місяці 2021-го зафіксували вже 101 такий випадок. В останні роки залишається високий рівень психічного і фізичного насильства проти неповнолітніх.

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