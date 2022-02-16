В многоэтажках Ивано-Франковска начнут выключать свет из-за рекордного долга

Предупреждение об отключении электроэнергии уже отправили руководителю "Комфортного дома"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Ивано-Франковске на следующей неделе в многоэтажках могут выключить электричество. Причина — долги коммунального предприятия "Комфортный дом".

Об этом говорится на сайте ООО "Прикарпатэнерготрейд".

Реклама

Подробности

ООО "Прикарпатэнерготрейд" неоднократно предупреждало руководство КП "Комфортный дом" о последствиях задолженности и пыталось принять все меры, чтобы предотвратить отключение электроэнергии. Однако подобными действиями проблему решить не удалось. Поэтому следующий шаг, который остается согласно действующему законодательству, – прекращение электроснабжения.

С 22 февраля запланировано отключение электроэнергии в объектах КП "Комфортный дом". Сначала обесточат административные помещения, а также места общего пользования в многоквартирных домах. Речь идет о входах в подъезды, лестничные площадки и лифтах. Если вопрос с долгом и после этого не будет решен, то обесточат общежития, которые находятся на общем учете. Предупреждение уже отправили руководителю "Комфортного дома".

"Прикарпатэнерготрейд" еще раз обращается к уполномоченным лицам как можно скорее отреагировать на ситуацию во избежание прекращения электроснабжения. Ведь обесточивание жилых помещений является крайней мерой, к которой вынужден прибегать поставщик, когда потребитель систематически не выполняет условия договора и не идет на компромисс", — говорится в сообщении.

Субсидии в "Дії"

Украинцы с 29 ноября могут на портале "Дія" оформить субсидию на коммуналку. Процедура занимает около 30 минут.

Реклама

А теперь получение стало еще проще — не надо идти в ЦПАУ, заполнять заявление, собирать документы и стоять в длиннющих очередях. Достаточно лишь зайти на портал "Дія", подать заявление и подписать своим КЭП. Документы сразу поступают в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, многим помощь продлят автоматически.

Читайте также