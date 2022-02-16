У багатоповерхівках Івано-Франківська почнуть вимикати світло через рекордний борг

Попередження про відключення електроенергії вже відправили керівнику "Комфортного дому"/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Івано-Франківську з наступного тижня у багатоповерхівках можуть вимкнути електрику. Причина — борги комунального підприємства "Комфортний дім".

Про це йдеться на сайті ТОВ "Прикарпатенерготрейд".

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Деталі

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" неодноразово попереджало керівництво КП "Комфортний дім" про наслідки заборгованості та намагалось вжити всіх заходів, щоб запобігти вимкненню електроенергії. Однак такими діями проблему вирішити не вдалося. Тому наступний крок, який залишається згідно з чинним законодавством, — припинення електропостачання.

З 22 лютого заплановане вимкнення електроенергії в об'єктах КП "Комфортний дім". Спочатку знеструмлять адміністративні приміщення, а також місця загального користування у багатоквартирних будинках. Мова йде про входи у під'їзди, сходові майданчики та ліфти. Якщо питання з боргом і після цього не буде вирішене, то знеструмлять гуртожитки, які перебувають на загальному обліку. Попередження вже надіслали керівнику "Комфортного дому".

"Прикарпатенерготрейд" ще раз звертається до уповноважених осіб якомога швидше відреагувати на ситуацію, щоб уникнути припинення електропостачання. Адже знеструмлення житлових приміщень є крайнім заходом, до якого вимушений вдаватись постачальник, коли споживач систематично не виконує умов договору та не йде на компроміс", — йдеться в повідомленні.

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