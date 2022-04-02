В Мукачево переименуют улицы, названные в честь россиян

Когда изменят названия улиц пока неизвестно/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Мукачево Закарпатской области изменят названия улиц, имеющих отношение к российским деятелям. Их могут назвать в честь погибших героев российско-украинской войны.

Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

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Проект будет обработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии горсовета.

Мэр Мукачево Андрей Балога предложил назвать эти улицы в честь погибших героев российско-украинской войны, выдающихся деятелей города, области, страны.

"Дерусификация" улиц в Украине

Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой переименовать улицы и площади, названные в честь известных россиян.

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"Многие улицы, площади, скверы, переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", — говорится в обращении к Ужгородскому городскому совету.

Авторы обращения предложили переименовать более 40 улиц города, в частности Гагарина, Декабристов, Достоевского, Лермонтова, Ломоносова, Пушкина, Толстого, Чайковского, Чехова.

Также ужгородцы попросили демонтировать бюст Пушкина в центе Ужгорода.

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