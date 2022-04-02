У Мукачеві перейменують вулиці, названі на честь росіян

Коли змінять назви вулиць поки невідомо/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Мукачеві Закарпатської області змінять назви вулиць, які мають стосунок до російських діячів. Їх можуть назвати на честь загиблих героїв російсько-української війни.

Про це повідомили в Мукачівській міській раді.

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Проєкт буде опрацьований на комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесений на засідання сесії міськради.

Мер Мукачева Андрій Балога запропонував назвати ці вулиці на честь загиблих героїв російсько-української війни, видатних діячів міста, області, країни.

"Дерусифікація" вулиць в Україні

Мешканці Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням перейменувати вулиці та площі, названі на честь відомих росіян.

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"Багато вулиць, площ, скверів, провулків нашого міста названі на честь російських діячів політики, літератури та мистецтва, які жодним чином не причетні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", — йдеться у зверненні до Ужгородської міської ради.

Автори звернення запропонували перейменувати понад 40 вулиць міста, зокрема Гагаріна, Декабристів, Достоєвського, Лермонтова, Ломоносова, Пушкіна, Толстого, Чайковського, Чехова.

Також ужгородці попросили демонтувати погруддя Пушкіна у центі Ужгорода.

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