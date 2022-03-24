В Николаеве на помощь городу и ВСУ пришел даже криминалитет

Николаев сплотился против российской агрессии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве криминалитет сотрудничает с властью и помогает в войне против российских оккупантов. Все сплотились и помогают горожанам и ВСУ.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Главкому".

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Городской голова сообщил, что ставка России в войне против Украины на местный уголовный авторитет, в частности в Николаеве, не срабатывает.



"Сегодня все эти элементы или, как я их называю, бизнесмены с сомнительным прошлым, сотрудничают с городскими и областными властями. Помогают ресурсами, людьми. Они уже засветились в помощи Украине, а никак не РФ", – сказал Сенкевич.

По его словам, они просто увидели, что сегодня происходит в других городах.

"Поэтому это абсолютно нормально, что эти люди сегодня не перекрашиваются, а помогают николаевцам. На самом деле, когда президент приезжал и говорил, что "Николаев – бандитский город", то влияние криминальных авторитетов на жизнь города было явно преувеличено", – добавил мэр.

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Война в Украине