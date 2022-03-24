У Миколаєві на допомогу місту та ЗСУ прийшов навіть криміналітет

Миколаїв згуртувався проти російської агресії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві криміналітет співпрацює з владою та допомагає у війні проти російських окупантів. Усі згуртувалися та допомагають городянам і ЗСУ.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич в інтерв'ю "Головкому".

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Міський голова повідомив, що ставка Росії у війні проти України на місцевий кримінальний авторитет, зокрема у Миколаєві, не спрацьовує.



"Сьогодні всі ці елементи або, як я їх називаю, бізнесмени із сумнівним минулим, співпрацюють із міською та обласною владою. Допомагають ресурсами, людьми. Вони вже засвітилися, допомагаючи Україні, а ніяк не РФ", – сказав Сенкевич.

За його словами, вони просто побачили, що сьогодні відбувається в інших містах.

"Тому це абсолютно нормально, що ці люди сьогодні не перефарбовуються, а допомагають миколаївцям. Насправді, коли президент приїжджав і казав, що "Миколаїв – бандитське місто", то вплив кримінальних авторитетів на життя міста був явно перебільшений", – додав мер.

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Війна в Україні