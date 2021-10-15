В Николаеве жителей возмутил плакат с цитатой Путина (фото)

Такие же плакаты видели и в других городах Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве жителей города возмутил провокационный плакат. Его повесили на мосту перед Черноморским судостроительным заводом – с надписью "Да, мы один народ".

Об этом сообщает сайт Корабелов.инфо.

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По мнению читателей редакции, это цитата из статьи президента страны-агрессора Путина по поводу единства русских и украинцев.

"Еду я на работу и вижу такое на Судостроительном переулке...Это дорога на наше ключевое предприятие, и такая цитата висит. Это уже не первый раз, я поискал в интернете, уже в других городах писали: и Днепр, и Запорожье. Теперь у нас?", – написал Артур.

Читатели прислали фото в редакцию / Фото: Корабелов.инфо

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Идет ли Путин в президенты на пятый срок

Президент России Владимир Путин пообщался с американскими СМИ на полях "Российской энергетической недели". Телеведущая американского телеканала CNBC Хейли Гэмбл первым делом спросила о преемнике.

Хейли Гэмбл интересовало, действительно ли Владимир Путин собирается быть президентом до 84 лет.

В итоге Владимир Путин так и не дал телеведущей прямого ответа "да" или "нет", но высказал мнение насчет своей возможности снова пойти на выборы.

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"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", – заявил он.

Ранее мы писали:

12 июля Кремль опубликовал статью авторства Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших".

По его мнению, Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада, якобы из Украины создают "антиРоссию" .

. Путин назвал Украину "детищем СССР" и считает, что Россия оказалась ограблена после распада Советского Союза.

Тем временем "Сегодня" расшифровали с помощью украинских ученых статью Путина и выяснили, с какой целью президент РФ подменяет исторические факты и понятия.