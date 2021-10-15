У Миколаєві жителів обурив плакат з цитатою Путіна (фото)

Такі ж плакати бачили і в інших містах України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві жителів міста обурив провокаційний плакат. Його повісили на мосту перед Чорноморським суднобудівним заводом – з написом "Так, ми один народ".

Про це повідомляє сайт Корабелов.інфо.

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На думку читачів редакції, це цитата зі статті президента країни-агресора Путіна з стосовно єдності росіян і українців.

"Їду я на роботу і бачу таке на Суднобудівному провулку ... Це дорога на наше ключове підприємство, і така цитата висить. Це вже не перший раз, я пошукав в інтернеті, вже в інших містах писали: і Дніпро, і Запоріжжя. Тепер у нас? " , – написав Артур.

Читачі надіслали фото до редакції / Фото: Корабелов.инфо

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Чи йде Путін в президенти на п'ятий строк

Президент Росії Володимир Путін поспілкувався з американськими ЗМІ на полях "Російської енергетичного тижня". Телеведуча американського телеканалу CNBC Хейлі Гембл насамперед запитала про наступника.

Хейлі Гембл цікавило, чи дійсно Володимир Путін збирається бути президентом до 84 років .

У підсумку Володимир Путін так і не дав телеведучої прямої відповіді "так" або "ні", але висловив думку щодо своєї можливості знову піти на вибори.

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"Ні, на такі питання краще не відповідати, це традиційна моя відповідь. До наступних виборів ще досить багато часу. Розмови на цю тему дестабілізують ситуацію. Ситуація повинна бути спокійною, стабільною, щоб всі органи влади, всі державні структури працювали впевнено, спокійно дивилися в майбутнє. Так, Конституція дозволяє мені це зробити, балотуватися на наступний строк, але ніяких рішень із цього приводу поки не прийнято", – заявив він.

Раніше ми писали:

12 липня Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі і дбали про братів молодших".

На його думку, Україна віддалилася від "братнього народу" і потрапила під зовнішнє управління Заходу, нібито з України створюють "антіРоссію" .

. Путін назвав Україну "дітищем СРСР" і вважає, що Росія виявилася пограбована після розпаду Радянського Союзу.

Тим часом "Сьогодні" розшифрували за допомогою українських вчених статтю Путіна і з'ясували, з якою метою президент РФ підміняє історичні факти і поняття.