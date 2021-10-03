В Николаевской области мужчина сжег заживо свою тещу – подробности

Пьяный мужчина облил тещу бензином и подпалил ее / Коллаж "Сегодня"

В Николаевский области из-за ссоры мужчина сжег заживо свою тещу. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Что случилось

64-летний мужчина и его 84-летняя теща поссорились. Из-за этого пьяный зять облил женщину бензином и поджег ее. Огонь перекинулся и на дом. В полицию обратилась соседка семьи. На место приехали также спасатели, но пенсионерку в доме нашли уже мертвой.

Читайте также: В Днепропетровской области мужчина из мести сжег авто любимой

Наказание

Мужчину задержали. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ненаказанное домашнее насилие

В 2020 году в Украине зафиксировали 211 362 обращения о насилии в семье. Нерассмотренных дел осталось 683.

В Украине в 2020 году за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м таких приговоров было вчетверо меньше – 225.

Ранее мы писали: