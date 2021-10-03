У Миколаївській області чоловік спалив заживо свою тещу – подробиці

П'яний чоловік облив тещу бензином і підпалив її / Колаж "Сьогодні"
У Миколаївській області через сварку чоловік спалив заживо свою тещу. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє поліція Миколаївській області.
Що трапилося
64-річний чоловік і його 84-річна теща посварилися. Через це п'яний зять облив жінку бензином і підпалив її. Вогонь перекинувся і на будинок. У поліцію звернулася сусідка сім'ї. На місце приїхали також рятувальники, але пенсіонерку в будинку знайшли вже мертвою.
Покарання
Чоловіка затримали. За вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Непокаране домашнє насильство
У 2020 році в Україні зафіксували 211 362 звернення про насильство в сім'ї. Нерозглянутих справ залишилося 683.
В Україні в 2020 році за домашнє насильство засудили 921 людину. У 2019-му таких вироків було вчетверо менше – 225.
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