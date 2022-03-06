В Николаевской области оккупанты сбили два самолета ВСУ (видео)

Украинские самолеты сбили сегодня, 6 марта / Коллаж "Сегодня"

Возле Песков Николаевской области российские военные сбили два самолета вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"К сожалению сегодня сбили два наших самолета в районе Песков, которые атаковали первый заход по колоне", – говорит Виталий Ким.

Ситуация в Украине 6 марта