В Николаевской области столкнулись сразу четыре фуры – есть жертвы (фото)

В ДТП попали сразу четыре фуры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области 17 ноября столкнулись сразу четыре грузовика. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Медики госпитализировали его в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполции.

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Авария случилась на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", столкнулись грузовики Renault Premium, Volvo FN, DAF. Из-за сильного удара фура DAF выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате удара авто получили повреждения. Фото Нацполиции

В результате аварии водителя MAN с травмами госпитализировали в больницу, а его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Дорога оказалась заблокирована из-за ДТП. Фото Нацполиции

Правоохранители уже начали уголовное производство по факту ДТП и выясняют все обстоятельства инцидента. Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП: