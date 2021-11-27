В Николаевской области столкнулись сразу четыре фуры – есть жертвы (фото)

В ДТП попали сразу четыре фуры / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаевской области 17 ноября столкнулись сразу четыре грузовика. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Медики госпитализировали его в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполции.
Авария случилась на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", столкнулись грузовики Renault Premium, Volvo FN, DAF. Из-за сильного удара фура DAF выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина.
В результате аварии водителя MAN с травмами госпитализировали в больницу, а его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.
Правоохранители уже начали уголовное производство по факту ДТП и выясняют все обстоятельства инцидента. Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.