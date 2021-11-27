У Миколаївській області зіткнулися одразу чотири фури – є жертви (фото)

У ДТП потрапили одразу чотири фури / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаївській області 17 листопада зіткнулися одразу чотири вантажівки. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна постраждала. Медики госпіталізували її до лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполції.
Аварія сталася на трасі "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ", зіткнулися вантажівки Renault Premium, Volvo FN, DAF. Через сильний удар фура DAF виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з вантажівкою MAN LE, за кермом якої перебував 42-річний чоловік.
Внаслідок аварії водія MAN із травмами госпіталізували до лікарні, а його 39-річний пасажир помер у кареті швидкої допомоги.
Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП та з'ясовують усі обставини інциденту. Винуватцю загрожує до восьми років ув'язнення.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП :
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.