В Одессе будет тепло: синоптики дали прогноз на 29 октября (карта)

Температура воздуха в Одессе будет достигать 16 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
В пятницу, 29 октября, в Одессе ожидается теплая погода. Прогнозируют небольшую облачность.
Об этом сообщает Украгідрометцентр.
В течение дня в Одессе температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ветер — южный, 3-8 м/с. Осадков не предвидится.
Первый снег
В Карпатах успел выпасть первый снег. Произошло это 23 сентября. Природное явление зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.
Кроме того, снег выпал на высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.
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