В Одесі буде тепло: синоптики дали прогноз на 29 жовтня (карта)

Температура повітря в Одесі сягатиме 16 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 жовтня, в Одесі очікується тепла погода. Прогнозують невелику хмарність.

Про це повідомляє Украгідрометцентр.

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Протягом дня в Одесі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів. Вітер — південний, 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Перший сніг

У Карпатах встиг випасти перший сніг. Сталося це 23 вересня. Природне явище зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

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Крім того, сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.

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