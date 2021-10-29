В Одесі буде тепло: синоптики дали прогноз на 29 жовтня (карта)

Температура повітря в Одесі сягатиме 16 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 29 жовтня, в Одесі очікується тепла погода. Прогнозують невелику хмарність.
Про це повідомляє Украгідрометцентр.
Протягом дня в Одесі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів. Вітер — південний, 3-8 м/с. Опадів не передбачається.
Перший сніг
У Карпатах встиг випасти перший сніг. Сталося це 23 вересня. Природне явище зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.
Крім того, сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.
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