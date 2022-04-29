В Одессе изменили время комендантского часа

В Одессе вводят "затяжной" комендантский час. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе вводят "затяжной" комендантский час. Он будет длится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

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Так, запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений — с 05:00 до 22:00.

По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар

По Одесской области российскими оккупантами нанесен ракетный удар. Поражен мост через Днестровский лиман. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" и официальный Telegram-канал одесских властей.

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