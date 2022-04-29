В Одесі змінили час комендантської години

В Одесі вводять "затяжну" комендантську годину. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі вводять "затяжну" комендантську годину. Він триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.
Про це повідомили у пресслужбі Одеська ОВА.
Так, заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.
На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін – з 05:00 до 22:00.
По Одеській області окупанти завдали ракетного удару
На Одещині російськими окупантами завдано ракетного удару. Уражений міст через Дністровський лиман. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" та офіційний Telegram-канал одеської влади.