В Одессе "метят" квартиры непривитых от COVID-19 людей (фото)

Неизвестные пишут людям мелом на дверях / Коллаж "Сегодня"

В Одессе начали "метить" квартиры, где живут люди, которые не вакцинировались от COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

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Так, в одном из многоквартирных домов города решили "обозначить" жилье, где живут невакцинированные.

Кто-то написал мелом прямо на дверях, что: "Здесь живут непривитые". Кто и зачем решил писать о вакцинации других на дверях квартир, пока неизвестно.

В Одессе "метят" квартиры непривитых людей. Фото: Telegram-канала "Одесса INFO".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 14 ноября, в Украине подтвердили коронавирус еще у 10 802 человек. Среди них 764 ребенка и 132 медработника.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219.

Статистика вакцинации в Украине

За прошедшие сутки, 14 ноября, еще 97 373 человека вакцинировали против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

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