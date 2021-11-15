В Одессе "метят" квартиры непривитых от COVID-19 людей (фото)

Неизвестные пишут людям мелом на дверях / Коллаж "Сегодня"
В Одессе начали "метить" квартиры, где живут люди, которые не вакцинировались от COVID-19.
Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".
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Так, в одном из многоквартирных домов города решили "обозначить" жилье, где живут невакцинированные.
Кто-то написал мелом прямо на дверях, что: "Здесь живут непривитые". Кто и зачем решил писать о вакцинации других на дверях квартир, пока неизвестно.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 14 ноября, в Украине подтвердили коронавирус еще у 10 802 человек. Среди них 764 ребенка и 132 медработника.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219.
Статистика вакцинации в Украине
За прошедшие сутки, 14 ноября, еще 97 373 человека вакцинировали против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.
Раньше мы писали:
- Нет прививки – нет работы: как украинцев заставляют вакцинироваться против COVID-19
- В Запорожье 14 ноября открыли пункты вакцинации при двух храмах – Свято-Покровском соборе и соборе Святой Троицы.
- На вокзалах Украины уже вакцинировали от коронавируса более 50 тысяч пассажиров. Прививка можно получить на 31 вокзале.