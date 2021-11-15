В Одесі "мітять" квартири нещеплених від COVID-19 людей (фото)

Невідомі пишуть людям крейдою на дверях / Колаж "Сьогодні"
В Одесі почали "мітити" квартири, де живуть люди, які не вакцинувалися від COVID-19.
Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".
Подробиці
Так, в одному із багатоквартирних будинків міста вирішили "позначити" житло, де живуть невакциновані.
Хтось написав крейдою просто на дверях, що: "Тут живуть нещеплені". Хто і навіщо вирішив писати про вакцинацію інших на дверях квартир, наразі невідомо.
Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби, 14 листопада, в Україні підтвердили коронавірус ще у 10 802 людина. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 2798 людина, померло – 442, одужало – 11 219.
Статистика вакцинації в Україні
Минулої доби, 14 листопада, ще 97 373 особи вакцинували проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 41 083 особи, повністю імунізовані – 56 290 людина.
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- На вокзалах України вже вакцинували від коронавірусу понад 50 тисяч пасажирів. Щеплення можна отримати на 31 вокзалі.