В Одесі "мітять" квартири нещеплених від COVID-19 людей (фото)

Невідомі пишуть людям крейдою на дверях / Колаж "Сьогодні"

В Одесі почали "мітити" квартири, де живуть люди, які не вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

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Подробиці

Так, в одному із багатоквартирних будинків міста вирішили "позначити" житло, де живуть невакциновані.

Хтось написав крейдою просто на дверях, що: "Тут живуть нещеплені". Хто і навіщо вирішив писати про вакцинацію інших на дверях квартир, наразі невідомо.

В Одесі "мітять" квартири нещеплених людей. Фото: Telegram-каналу "Одеса INFO".

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 14 листопада, в Україні підтвердили коронавірус ще у 10 802 людина. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2798 людина, померло – 442, одужало – 11 219.

Статистика вакцинації в Україні

Минулої доби, 14 листопада, ще 97 373 особи вакцинували проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 41 083 особи, повністю імунізовані – 56 290 людина.

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