В Одессе митингующие штурмовали мэрию. Началась драка, в ход пошел слезоточивый газ (видео)

В Одессе началась потасовка на акции протеста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе под зданием мэрии проходит сразу несколько митингов. Участники акций пытались прорваться в горсовет, где сейчас идет сессия. В результате у входа в здание началась потасовка.

Об этом сообщает "Думская" и "Суспильне Одесса".

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Фото: 7 канал

К началу сессии горсовета пришли сразу несколько групп одесситов: люди выступают против вакцинации, президента Владимира Зеленского и застройки в Одессе.

К ним присоединился местный нардеп Артем Дмитрук и протестующие пошли на штурм мэрии. Когда те пытались прорваться в здание, началась потасовка с работниками "Муниципальной варты".

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После этого депутата все-таки пропустили в горсовет, остальным людям зайти не удалось – сейчас они ждут у входа.

"Кто-то из этих бандитов по указанию Труханова запустил слезоточивый газ и люди не могли дышать, не могли смотреть, что происходит" — сказал Артем Дмитрук о потасовке у горсовета.

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Тем временем в самой мэрии тоже не очень спокойно. На видео показали, как женщина выдвигает свои требования депутатам. Однако очень скоро разговор перерос в конфликт, после чего одесситка заявила, что депутаты ее толкают.