В Одесі мітингувальники штурмували мерію. Почалася бійка, у хід пішов сльозогінний газ (відео)

В Одесі розпочалася сутичка на акції протесту / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі під будинком мерії проходить одразу кілька мітингів. Учасники акцій намагалися прорватися до міськради, де зараз триває сесія. У результаті біля входу в будинок почалася сутичка.

Про це повідомляє " Думська " та " Супільне Одеса ".

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Фото: 7 канал

До початку сесії міськради прийшли одразу кілька груп одеситів: люди виступають проти вакцинації, президента Володимира Зеленського та забудови в Одесі.

До них приєднався місцевий нардеп Артем Дмитрук, протестувальники пішли на штурм мерії. Коли ті намагалися прорватися в будівлю, почалася сутичка з працівниками "Муніципальної варти".

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Після цього депутата таки пропустили до міськради, решті людей зайти не вдалося – зараз вони чекають біля входу.

"Хтось із цих бандитів за вказівкою Труханова запустив сльозогінний газ і люди не могли дихати, не могли бачити, що відбувається" — сказав Артем Дмитрук про колотнечу біля міськради.

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Тим часом у самій мерії також не дуже спокійно. На відео показали, як жінка висуває свої вимоги депутатам. Проте дуже скоро розмова переросла у конфлікт, після чого одеситка заявила, що депутати її штовхають.