В Одессе мужчина повесился на баскетбольном кольце возле школы. Мы узнали вероятную причину

Утром во вторник, 8 февраля, в Одессе обнаружили тело мужчины, который повесился возле учебного заведения.

Об этом сообщает "Сегодня".

Полиция Одесской области подтвердила факт обнаружения повешенного возле местной школы мужчины. По данным копов, он повесился на баскетбольном кольце недалеко от школы №63.

"Это мужчина 1989 года рождения. По предварительной информации, он поругался с женой. Открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой "Самоубийство", – сообщила нам спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

В Харьковском следственном изоляторе заключенный покончил жизнь самоубийством. Он повесился на простыне.

На основании информации о совершении самоубийства в изоляторе по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сотрудники отдела регионального представительства в восточных областях Сергей Кузьменко и Андрей Бохвалов осуществили мониторинговый визит в СИЗО с целью проверки соблюдения прав содержащихся лиц.

"По сообщению руководства СИЗО, в 06:18 во время очередного обхода камер дежурным младшим инспектором с камеры пришел вызов о том, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренней решетке окна. На сигнал "Тревога" прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимационные мероприятия. После прибытия бригады скорой неотложной помощи в 06:35 была констатирована биологическая смерть", — сообщили в офисе омбудсмена.

Умершим оказался заключенный 2004 года рождения, который попал в изолятор в 2021 году. Он содержался вместе с тремя несовершеннолетними.

"Жалобы относительно условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступали", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работали органы полиции и прокуратуры. По факту самоубийства администрацией СИЗО подготовлены и направлены материалы в соответствующие органы, проводится служебная проверка.

Самоубийства в Украине

Как пишет Wikipedia, самоубийства в Украине являются довольно распространенной причиной преждевременной смерти и серьезной социальной проблемой. По состоянию на 2016 год Украина занимала 14-е место в мире по количеству самоубийств (9952 случая в год). Самоубийство — одна из основных причин гибели солдат украинской армии в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году.

Реклама

Ранее мы писали: