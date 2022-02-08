В Одесі чоловік повісився на баскетбольному кільці біля школи. Ми дізналися ймовірну причину

Вранці у вівторок, 8 лютого, в Одесі знайшли тіло чоловіка, який повісився біля навчального закладу.

Про це повідомляють "Сьогодні".

Поліція на Одещині підтвердила факт виявлення повішеного біля місцевої школи чоловіка. За даними копів, він повісився на баскетбольному кільці неподалік школи №63.

"Це чоловік 1989 року народження. За попередньою інформацією, він посварився з дружиною. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 із позначкою "Самогубство", – повідомила нам речник поліції Одеської області Любов Гордієвська.

У Харківському слідчому ізоляторі ув'язнений наклав на себе руки. Він повісився на простирадлі.

На підставі інформації про скоєння самогубства в ізоляторі за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини співробітники відділу регіонального представництва у східних областях Сергій Кузьменко та Андрій Бохвалов здійснили моніторинговий візит до СІЗО з метою перевірки дотримання прав осіб, які утримуються.

"За повідомленням керівництва СІЗО, о 06:18 під час чергового обходу камер черговим молодшим інспектором з камери надійшов виклик про те, що ув'язнений скоїв самогубство шляхом повішення на простирадлі, закріпленому на внутрішній решітці вікна. На сигнал "Тривога" прибув черговий фельдшер та розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття бригади швидкої невідкладної допомоги о 06:35 було констатовано біологічну смерть", – повідомили в Офісі омбудсмена.

Померлим виявився ув'язнений 2004 року народження, який потрапив до ізолятора у 2021 році. Він утримувався разом із трьома неповнолітніми.

"Скарги щодо умов утримання та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходили", – йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працювали органи поліції та прокуратури. За фактом самогубства адміністрацією СІЗО підготовлено та направлено матеріали до відповідних органів, проводиться службова перевірка.

Самогубства в Україні

Як пише Wikipedia, самогубства в Україні є досить поширеною причиною передчасної смерті та серйозною соціальною проблемою. Станом на 2016 рік Україна посідала 14-те місце у світі за кількістю самогубств (9 952 випадки на рік). Самогубство — одна з основних причин загибелі солдатів української армії відповідно до даних, опублікованих у 2012 році.

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