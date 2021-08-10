В Одессе мужчина пытался сорвать памятный флаг. Его наказал прохожий (фото)

Мужчина получил наказание за надругательство над флагом. Коллаж "Сегодня"

В Одессе мужчина пытался сорвать баннер с изображением флага Одессы и Украины, установленный на месте гибели первых жертв столкновений 2 мая 2014 года. Однако до конца планы осуществить не удалось – его остановил прохожий.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Новости Одесса".

Инцидент случился утром 10 августа на углу улиц Дерибасовской и Преображенской. Мужчина начал снимать баннер, но "в этот момент мимо проходил патриот, который решил это остановить и уложил вандала на лопатки".

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Как могут наказать за надругательство над флагом?

В Украине надругательство над государственным флагом является уголовно наказуемым деянием. В соответствии со статьей 338 Уголовного кодекса, за надругательство могут наказать так:

штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

арест на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее в центре Киева неизвестный мужчина сорвал флаг Украины с фасада здания государственного учреждения. Теперь его разыскивают.

Кроме того, в Винницкой области на территории Мемориала Славы в пгт Тывров мужчина осквернил государственный флаг Украины, вытерев об него руки.

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